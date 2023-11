Na Série B, fim de rodada pode encaminhar acesso e definir título

Nesta terça-feira (14), a Série B do Campeonato Brasileiro pode ter um campeão conhecido oficialmente. O fechamento da 36ª e antepenúltima rodada poderá não só encaminhar questões de acesso, mas também confirmar o Vitória matematicamente como o grande vencedor da competição. Para isso, basta que o Criciúma não vença o Guarani, a partir das 19h.

Mas as outras três vagas na Série A (o Vitória já tem a sua) seguem abertas. E o Tigre Catarinense é justamente uma das equipes que estão na disputa. Com 60 pontos, o time vai a Campinas e tenta vencer para chegar à vice-liderança da competição. Ademais, um triunfo fora de casa poderá encaminhar o acesso da equipe, além de manter as chances de título, embora diminutas.

Na outra partida da noite, o Juventude encontra o já rebaixado ABC. A equipe de Caxias do Sul também tem 60 pontos e é outra que briga para ficar no G4 da Série B . Depois deste confronto, o Ju terá apenas mais outros dois até o fim do campeonato. Portanto, uma vitória é considerada essencial para que a equipe possa ter chances reais de voltar à primeira divisão nacional em 2024.

