São Paulo elimina o Santos e é finalista do Paulista Feminino

Uma virada sensacional e uma vitória emocionante nos pênaltis. Foi assim que o São Paulo eliminou o Santos, nesta segunda-feira (13), na semifinal do Campeonato Paulista Feminino. Dessa forma, as tricolores garantiram a classificação para a grande decisão, na qual irão enfrentar o Corinthians. No tempo normal, o São Paulo ganhou por 3 a 2, repetindo o triunfo na marca da cal, por 4 a 2.

O Santos tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0 e parecia que repetiria o destino quando Ketlen abriu o placar, logo aos 16 minutos. Ainda no primeiro tempo, Aline Milene empatou para o São Paulo, mas não demorou muito para veterana Cristiane voltar a colocar as Sereias da Vila na frente.

O São Paulo, entretanto, não desistiu e conseguiu o empate logo no começo da segunda etapa, através de Gláucia. Com o jogo totalmente aberto, o Santos segurava a vantagem até os minutos finais, mas um gol tardio de Ana Alice acabou levando a decisão para os pênaltis.

Na marca penal, melhor para as tricolores, que estiveram sempre à frente no placar. Pelo Santos, Cristiane acertou o travessão na primeira cobrança, enquanto Thaisinha parou na defesa da goleira Carlinha. Maressa, Micaelly, Vivian e Pardal converteram as penalidades para o São Paulo, não adiantando portanto os acertos de Bia Menezes e Tayla. Com isso, a festa foi são-paulina em plena Vila Belmiro.

