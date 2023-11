ESPN e NWSL chegam a acordo pelos direitos de transmissão a partir de 2024

A ESPN e a National Women’s Soccer League, a principal liga profissional de futebol feminino dos Estados Unidos, chegaram a um acordo nesta segunda-feira (13) pelos direitos de transmissão para a exibição naquele país e na América Latina, incluindo o Brasil. Assim, o canal trará cobertura ao vivo de mais de 20 jogos em cada temporada.

As informações sobre a NWSL estarão disponíveis nos programas da emissora. Entre eles o “Mina de Passe”, primeira mesa redonda semanal exclusiva a debates sobre futebol feminino, além do conteúdo nas redes sociais.

Desse modo, a NWSL se junta a um portfólio de esportes femininos, que conta com a WNBA, universitário feminino, a Copa do Mundo FIBA-2022 e as Copas Continentais de 2023.

Público recorde na NWSL

Com público recorde este ano, a NWSL conseguiu atrair os melhores talentos do mundo. Assim, a liga oferece uma plataforma para que atletas globais mostrem suas habilidades.

Dentre elas, estão Marta (Brasil), hexacampeã do prêmio da Fifa de Jogadora do Ano; Amandine Henry (França), Jun Endo (Japão), Michelle Alozie (Nigéria), Thembi Kgatlana (África do Sul).

Também aparecem a maior parte das jogadoras da seleção feminina dos EUA, grande potência da modalidade. São os casos de Alex Morgan, Sophia Smith, Trinity Rodman, Crystal Dunn, Ashley Sanchez e outras.

