Mais 13 jogadores se apresentam, e Seleção Brasileira fica quase completa

Grande parte dos convocados para a Seleção Brasileira se apresentou na noite desta segunda-feira (13), na Granja Comary, em Teresópolis. Ao todo, 13 atletas se juntaram ao elenco Canarinho para os treinos que antecedem o embarque para a Colômbia.

Alisson, Bremer, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Emerson Royal, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, João Pedro, Joelinton, Marquinhos, Paulinho, Gabriel Jesus e Bento integraram o grupo.

No período da manhã chegaram à sede da Seleção: Pepê, Lucas Perri, Endrick, Raphael Veiga, Nino, André, Vini Jr e Rodrygo.

Desse modo, a comissão técnica aguarda as chegadas de Carlos Augusto, Raphinha e Renan Lodi, o que deve ocorrer nas próximas horas.

Os atletas que chegaram durante o dia participaram de uma atividade regenerativo na academia. A programação estabelece o primeiro treino com bola no gramado, já com o grupo completo, nesta terça-feira.

O técnico Fernando Diniz terá mais dois dias de preparação antes da partida diante da Colômbia, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. A delegação viajará até Barranquilla, opnde encara os colombianos nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília).

Logo em seguida, a Seleção Brasileira retornará ao Rio de Janeiro para o segundo compromisso brasileiro. Na terça-feira (21), o Brasil enfrenta a Argentina, às 21h30.

