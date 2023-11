Luan, do Palmeiras, tem lesão constatada; Piquerez sofre edema

Entretanto, a situação de Luan inspira maiores cuidados. Afinal, não há prazo de retorno. O defensor tem sido bastante utilizado pelo técnico Abel Ferreira nesta campanha de recuperação do Verdão, que assumiu a liderança do campeonato. Caso não tenha condições de jogar, as opções são o zagueiro Naves ou o lateral Marcos Rocha exercendo a função de um terceiro zagueiro, o que ocorre com alguma frequência.