De olho no Mundial, Fluminense preza pelo descanso na Data-Fifa

O Fluminense terá dez dias sem jogos do Brasileirão. Afinal, os compromissos do futebol brasileiro precisaram ser paralisados por conta da Data-Fifa. Apesar do tempo hábil para treinar, não haverá tantas atividades no CT Carlos Castilho ao longo desta semana.

O clube vem aproveitando as Eliminatórias da Copa do Mundo para promover recuperação ao elenco. Na última Data-Fifa, os jogadores tricolores receberam quatro dias de folga. Nesta semana, haverá um período de descanso ainda maior.

Planejamento do Fluminense

Após um pedido de Felipe Melo, os jogadores ganharam cinco dias de folga seguidos. Assim, os atletas retornam aos trabalhos somente no próximo sábado (18). O descanso, por sinal, é considerado uma arma poderosa pela comissão técnica tricolor.

“É muito importante promover descanso para uma plena restauração nos aspectos físico e emocionais. O que a gente observa ao longo da temporada é que com dois dias, o atleta ainda não tem uma recuperação plena quando ele retorna de um jogo. Obviamente, o jogador tem capacidade de conseguir treinar e até jogar, mas ele não estará em 100% dele. O corpo não zerou em relação ao último estresse que ele foi imposto. Então quando é possível dar um período maior de recuperação, deixar ele recuperar para ele ter a capacidade de treinar e voltar ao nível mais alto, isso é muito importante e fundamental para ele conseguir dar continuidade e chegar nos momentos mais decisivos em altíssimo nível “, disse Juliano Spineti, fisiologista do clube, em entrevista ao LANCE! em outubro deste ano.

LEIA MAIS: Fluminense faz festa pela Libertadores no Centro do Rio

Jogos da Seleção Brasileira

Aliás, Fernando Diniz, Nino e André não vão participar deste período de descanso. Afinal, os profissionais vão participar dos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. John Arias, por outro lado, vai atuar pela Colômbia na Data-Fifa e também não participará da folga.

O Fluminense entra em campo só no dia 22 de novembro, diante do São Paulo, às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. O time está na oitava colocação, mas não possui grandes pretensões no campeonato. Afinal, os jogadores tricolores foram campeões da Libertadores e já estão classificados para próxima edição da competição. O principal objetivo é o Mundial de Clubes, que começa no dia 18 de dezembro, na Arábia Saudita.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.