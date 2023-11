São Paulo vai iniciar planejamento para 2024 nesta Data-Fifa

O São Paulo terá nove dias para se preparar para seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O time de Dorival Júnior encara o Fluminense, dia 22 de novembro, no Maracanã, em jogo atrasado da 32° rodada do torneio de pontos corridos. Contudo, o Tricolor deve usar a Data-Fifa para antecipar 2024.

A ideia do Tricolor é antecipar parte do que é feito na pré-temporada para ganhar tempo na preparação para o Campeonato Paulista, que começa no fim de semana de 21 de janeiro. Os jogadores que não foram relacionados para o duelo contra o Santos, se reapresentam na quarta-feira (15). Os que estiveram na Vila Belmiro, se apresentam no dia seguinte.

Como já está classificado para a Libertadores e livre do rebaixamento, o Tricolor tenta antecipar sua pré-temporada e ter mais tempo para se preparar para as competições de 2024. O planejamento também deve começar mais cedo. A intenção é que Dorival Júnior tenha o elenco completo e com todas as definições decididas, logo no início do ano que vem.

O Brasileirão deste ano terminará no dia 6 de dezembro e os atletas terão 30 dias de férias. A expectativa é de que o elencos volte aos treinos por volta do dia 7 de janeiro para iniciar a preparação para o Paulista.

São Paulo quer esvaziar departamento médico

Além disso, o clube quer tentar recuperar o máximo de jogadores possíveis do seu departamento médico. Aliás, a expectativa é que o atacante Lucas Moura esteja recuperado e relacionado para o duelo contra o Fluminense. O retorno também é importante para o camisa 7 retomar a forma física e definir se irá renovar com o Tricolor por mais uma temporada.

Contudo, o DM segue cheio. Afinal, o Tricolor ainda não contará com Calleri, Alexandre Pato, Marcos Paulo e Nestor. Além disso, Igor Vinicius e Galoppo estão avançando na recuperação, mas ainda devem demorar um pouco para voltar.

