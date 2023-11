Seleção Brasileira pode ter futuro ataque do Real Madrid em Data-Fifa

A Seleção Brasileira se prepara para os últimos dois jogos de 2023, e o técnico Fernando Diniz pode ter no ataque um trio “merengue”. Com Vini Jr e Rodrygo, ambos do Real Madrid, como jogadores cada vez mais consolidados, chegou a vez de Endrick, do Palmeiras, ganhar sua primeira chance.

O jovem de 17 anos, que será companheiro de Vini Jr e Rodrygo na Espanha a partir do próximo ano, está debutando na Seleção Brasileira principal. Sua convocação, aliás, entrou para a história. Endrick é o terceiro jogador mais jovem a ser chamado, atrás de Edu e Pelé.

Para esta Data-Fifa, Endrick briga já pela titularidade, especialmente no jogo contra a Colômbia. Sem Gabriel Jesus, lesionado, o jogador do Palmeiras tem a concorrência de João Pedro, do Brighton, pela vaga de centroavante.

Endrick vai desembarcar em Madri no meio de 2024 cercado de expectativas. Prestes a completar 18 anos, ele encontrará Vini Jr e Rodrygo no clube espanhol com no máximo 24 anos. Ou seja, o trio tem tudo para marcar uma geração no Real Madrid e também na Seleção Brasileira.

Nestes jogos de agora, porém, a tendência é que, caso os três sejam titulares juntos, eles não formem um trio de ataque. Sem Neymar, que sofreu grave lesão no joelho esquerdo, Rodrygo deve desempenhar a função de meia, mais centralizado. Com isso, Raphinha deve voltar ao time titular na direita, com Vini Jr na esquerda, como de costume.

Apesar disso, será o primeiro teste do que o torcedor brasileiro precisa se acostumar para o futuro. Com estes três juntos, seja na Seleção ou no Real Madrid, a expectativa é de muitos gols.

