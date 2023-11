Brasil alcança sua maior goleada na história do Mundial Sub-17: 9 a 0

A Seleção Sub-17 do Brasil confirmou o favoritismo e arrasou Nova Caledônia, no início da manhã desta terça-feira (14/11), pela segunda rodada do Grupo C do Mundial da categoria, que se realiza na Indonésia. No Estádio Internacional Gelora, em Jacarta, goleou o frágil selecionado da Oceania por 9 a 0. Isso com incrpiveis 81 finalizações a gol (23 no alvo) e 79% de posse. O palmeirense Estevão foi o maior destaque, com um golaço e três assistências. Outro que mandou muito bem foi Kauã Elias. O jogador do Fluminense fez três gols. O vascaíno Rayan marcou dois. Completaram o placar Luighi (Palmeiras), Vitor Reis (Palmeiras) e João Victor (Flamengo).

Esta foi a maior goleada do Brasil na história dos Mundiais Sub-17. Com isso, o selecionado se recuperou da derrota na estreia para o Irã por 3 a 2 (vencia por 2 a 0 e levou a virada). Assim, praticamente garantiu vaga nas oitavas de final, mesmo que não consiga um bom resultado na última rodada contra a Inglaterra (nesta sexta). Isso em razão de o regulamento da competição classificar os dois primeiros colocados de cada um dos seis grupos, além de quatro dos seis melhores terceiros colocados. Com o grande saldo de gols construído contra os caledônios, é improvável que o time Canarinho não seja, na pior das hipóteses um desses Top4. Mas o foco será vencer os ingleses e terminar em primeiro ou segundo lugar. O Brasil é o atual campeão e busca o penta.

Brasil massacra

O primeiro tempo foi de um massacre como poucas vezes se viu. A Seleção Brasileira – com muitas alterações em relação ao jogo de estreia, deu 44 finalizações, contra nenhuma da Nova Caledônia e teve 83% de posse de bola. Assim, o primeiro gol do do Brasil, uma cabeçada do vascaíno Rayan após escanteio, até que demorou. Depois disso, brilhou uma dupla palmeirense.Estevão e Luighi. Aos 39, Estevão recebeu pela direita, cortou para o meio e fez o segundo gol. Aso 44, Estevão, o melhor em campo, tocou para Luighi fazer 3 a 0.

No segundo tempo, logo aos 20 segundos, Estevão cruzou para Kauã Elias (do Fluminense) fez o quarto gol. O quinto foi de pênalti, de Rayan, aos cinco minutos. Estava fácil e os zagueiros marcaram presença. Após escanteio pela direita, João Victor ajeitou para o capitão Vitor Reis e o palmeirense fez 5 a 0, aos dez. E. aos 13, o flamenguista João Victor mandou de fora da área para fazer um belíssimo gol. Na reta final, mais dois gols de Kauã Elias definiram o placar mais dilatado da Seleção em um Mundial Sub-17.

Os convocados da Seleção Sub17

Goleiros

Matheus Corrêa (Corinthians), Pedro Cobra (Atlético-MG) e Phillipe Gabriel (Vasco)

Laterais

Pedro Lima (Sport), Vitor Gabriel (Atlético-MG), Esquerdinha (Fluminense) e Souza (Santos)

Zagueiros

Da Mata (Grêmio), João Souza (Flamengo), Vitor Reis (Palmeiras) e Sidney (Bahia)

Meias

Camilo (Grêmio), Dudu (Athletico-PR), Matheus Ferreira (Vasco) e Guilherme Batista (São Paulo)

Atacantes

Estevão (Palmeiras), Lorran (Flamengo), Kauã Elias (Fluminense), Luighi (Palmeiras), Rayan (Vasco) e Riquelme (Palmeiras)

BRASIL 9X0 NOVA CALEDÔNIA

Mundial Sub-17 – Grupo C – 2ª rodada

Data: 14/11/2023

Local: Estádio Internacional Gelora, Jacarta (IND)

BRASIL: Matheus Corrêa; Pedro Lima, Vitor Reis, João Victor e Esquerdinha (Sidney, 29/2ºT); Sidney (Guilherme, 13’2ºT) e Dudu (Matheus Ferreira, 13’/2ºT); Estevão (Lorran, 13’/2ºT) , Rayan (Rikelme, 13’/2ºT) , Kauã Elias e Luighi. Técnico: Phelipe Leal

NOVA CALEDÔNIA: Nicolas Kutran; Hnassilin, Diko, Hanye e Upa; Baptiste Kutran, Huna (Pamani, 16’/2ºT), Levy (Ue, 16’/2ºT), Saiko (Angexetine, 16’/2ºT) e Gohoupe (Cama, 27/2ºT); Qaeze (Raban-Granjier, 42’/2ºT). Técnico: Leonardo López

Gols: Rayan, 27’/1ºT (1-0), Estevão, 39’/1ºT (2-0), Luighi, 44’/1ºT (3-0), Kauã Elias, 30 segundos /2ºT (4-0), Rayan, de pênalti, 4’/2ºT (5-0); Vitor Reis, 10’/2ºT (6-0); João Victor, 16’/2ºT (7-0). Kauã Elias, 40’/2ºT (8-0), Kauã Eliasn, 47’/2ºT (9-0)

Árbitro: Pierre Ghislain Atcho (GAB)

Auxiliares: Boris Marlaise Ditsoga (GAB) e Carine Fomo (CAM)

Cartões Amarelos: Souza (BRA), Huna, Kaeze (NCL)

