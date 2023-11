Flamengo utiliza Data-Fifa para recuperar atletas e buscar equilíbrio para a reta final

Ao longo desta temporada, as pausas para a Data-Fifa foram significativas para os clubes. Ter mais tempo para treinar e recuperar jogadores diante de um calendário intenso é o que todo treinador procura. Como o Flamengo só volta a campo no dia 23, às 21h30, diante do Bragantino, no Maracanã, Tite terá oito sessões de treinamento para buscar o equilíbrio e recuperar jogadores que estão no Departamento Médico.

Depois de dois dias de folga, o elenco rubro-negro se reapresenta no Ninho do Urubu nesta terça-feira (14) e voltará a folgar no domingo (19). Neste ínterim, a comissão técnica não terá à disposição três atletas, que defenderão suas respectivas seleções nas Eliminatórias para Copa de 2026. Tratam-se de Erick Pulgar (Chile), Arrascaeta e Varela (ambos no Uruguai). O clube pretende elaborar uma logística especial para contar com esses atletas para o duelo com o Massa Bruta.

Recuperação de jogadores

David Luiz e Allan iniciaram recentemente o período de transição. O volante, por sua vez, deve voltar a treinar com o elenco, sob a supervisão da fisioterapia, que tem acompanhado de perto a recuperação. Sendo assim, a atividade desta terça (14) será a primeira do atleta sob o comando de Tite, visto que quando o treinador chegou, o camisa 21 já estava lesionado.

Outro caso especial é o do atacante Gabigol. O camisa 10 vive sua pior fase com a camisa rubro-negra e foi expulso diante do Fluminense. Com isso, só voltará a campo contra o América-MG, dia 26, às 18h30, em Uberlândia. O atacante foi reserva nas últimas treze partidas e enfrenta um problema de sobrecarga nos adutores, mas só passará por alguma intervenção médica ao fim da temporada.

Desequilíbrio entre os tempos

Na última sexta-feira (10), Tite completou um mês à frente do Flamengo. Nesse tempo, o treinador já citou que busca estabilidade em campo e algo tem chamado a atenção da torcida. A queda de rendimento no segundo tempo, como aconteceu no Fla-Flu, quando abriu o placar com Arrascaeta nos primeiros quarenta e cinco minutos, mas cedeu o empate ao rival na etapa final.

Dessa forma, dos seis gols sofridos na ‘Era Tite’, cinco deles foram na segunda etapa. Apenas o gol de empate do Santos, no Mané Garrincha, foi ainda no primeiro tempo. Por outro lado, o time estufou a rede 12 vezes sob a batuta do comandante, entretanto apenas três desses gols foram marcados na volta do intervalo (contra Palmeiras, Grêmio e Fortaleza).

“Eu gostaria que o Fábio (Mahseredjian) respondesse isso. E eu não gosto de transferir e falar de trabalho dos outros. Eticamente não é o que… O que a gente tem que fazer é ajustar, nós sabemos das dificuldades, das adversidades todas, nosso jeito de imprimir ritmo como colocou… Estou gaguejando para dizer que não quero falar disso, pronto (risos). Não quero ser antiético, não me sinto bem”, disse Tite, apesar de Cebolinha ter admitido que a equipe sentiu cansaço da viagem para a capital cearense diante do Tricolor,

Na reta final do Brasileirão, o Rubro-Negro terá pela frente cinco ‘finais’ para garantir a vaga na Libertadores e, quem sabe, sonhar com o título. Além do Massa Bruta, o time medirá forças com América-MG, Atlético-MG, Cuiabá e São Paulo. A diferença para o líder Palmeiras é de cinco pontos, porém a equipe carioca tem um jogo a menos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.