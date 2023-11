Romero entra no top-10 de artilheiros do Corinthians no século

Encostado no primeiro semestre, o atacante Romero renasceu na temporada e vem sendo nome crucial do Corinthians nesta reta final de Brasileirão. Mais do que participativo e voluntarioso, o paraguaio voltou a anotar gols com a camisa alvinegra. Afinal, foi dele o tento da vitória do Timão por 1 a 0, diante do Grêmio, fora de casa. E este gol se tornou marcante para o jogador.

Isso porque Romero agora está entre os dez jogadores que mais marcaram gols pelo Corinthians neste século. O tento marcado fez com que o paraguaio chegasse aos 42 com a camisa do Timão e ultrapassasse o ex-volante Elias na lista dos goleadores alvinegros neste século. Ele agora está empatado com o ex-zagueiro Chicão e um gol atrás de Róger Guedes. O levantamento considera os gols marcados a partir de 1º de janeiro de 2001. O líder desta lista é Jô, com 65 bolas na rede.

Além disso, o gol contra o Grêmio colocou Romero entre os 60 maiores artilheiros da história do Corinthians. Nesta lista, ele está a oito gols de alcançar o Top-50 de todos os tempos no clube.

O jogador cresceu de rendimento especialmente com a chegada do técnico Mano Menezes. Titular atuando pela esquerda, o camisa 11 é quem mais foi às redes no elenco desde que o técnico gaúcho assumiu o Timão, no final de setembro.

Ele agora tem quatro gols marcados e duas assistências em 1.569 minutos nesta temporada, com média de uma participação a cada 260 minutos.

Sem Romero, Corinthians estaria no Z-4

Aliás, a prova que o paraguaio vem se mostrando essencial no Timão, é na importância que sai os seus gols. O atacante participou diretamente de oito pontos conquistados pelo Alvinegro nesta edição doo Campeonato Brasileiro.

Romero marcou os gols da vitória diante de Cuiabá e Grêmio e ainda balançou as redes contra Atlético e Cruzeiro, garantindo o empate do Timão nestes embates.

Sem as participações em gol de Romero e consequentemente sem pontuar nesses compromissos, o Corinthians estaria neste momento com 36 pontos, um a menos em relação ao Cruzeiro, primeiro time do Z4.

