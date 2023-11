Santos engata três jogos sem sofrer gols e se aproxima de melhor marca

O Santos ostenta negativamente a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. Com 55 gols sofridos, o Peixe só não sofreu mais tentos que do que Coritiba (67) e América-MG (71). Contudo, o sistema defensivo começou a demonstrar reação nas últimas rodadas. Afinal, o Alvinegro Praiano chegou a três jogos seguidos sem ser vazado.

Na ocasião, o Peixe ficou no empate sem gols contra o São Paulo e também contra o Cuiabá, ambos na Vila Belmiro. Entre estas partidas, o Santos venceu o Goiás por 1 a 0, fora de casa. Aliás, esta é a melhor sequência da defesa desde maio deste ano.

O Santos chegou a ter quatro jogos seguidos sem levar gols, com vitórias sobre Bahia e Vasco pelo Brasileirão além de empates com o Tricolor de Aço, pela Copa do Brasil, e Palmeiras, pelo torneio de pontos corridos.

Antes da atual sequência, Santos engatou 21 jogos seguidos do Brasileirão sofrendo gols. Se contarmos todas as competições, o jejum diminui para 19 partidas. A última vez que o Peixe havia ficado sem sofrer um tento neste período, aconteceu em um empate sem gols contra o Blooming, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, no dia 29 de junho.

Com o objetivo de manter o bom momento e a consistência defensiva, o Alvinegro Praiano volta a campo no dia 26 de novembro, quando enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, às 16h pela 35ª rodada do Brasileirão. O embate vai acontecer após a data Fifa.

