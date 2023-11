Armando Evangelista não é mais o treinador do Goiás. Nesta terça-feira (14), o clube, então, esmeraldino comunicou o desligamento do profissional. Aliás, a agremiação não anunciou o substituto para estas quatro rodadas finais desta edição do Campeonato Brasileiro.

Evangelista chegou ao Esmeraldino em junho. Em 27 jogos, o português obteve sete vitórias, nove empates e 11 derrotas. O retrospecto corresponde a apenas 37% de aproveitamento.

O treinador deixa o time na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 35 pontos, e chances robustas de rebaixamento. Seu último jogo foi a derrota para o Atlético por 2 a 1, no domingo (12), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

“O Goiás Esporte Clube comunica o desligamento do treinador Armando Evangelista e sua comissão técnica da equipe de futebol profissional. Agradecemos, portanto, pelos serviços prestados e desejamos sorte em suas carreiras”, diz o Esmeraldino.

O jornal “Record” afirma que o treinador não deve ficar muito tempo desempregado. Afinal, o Casa Pia, da Primeira Divisão de Portugal, está interessado em seu trabalho. O Ganso é o 15º lugar da liga, com dez pontos, em 11 jogos, próximo à zona de rebaixamento. O clube procura treinador após a demissão de Filipe Martins.

