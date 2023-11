Phelipe Leal celebra goleada do Brasil por 9 a 0: ‘Ganhar confiança’

O Brasil mostrou sua superioridade ao bater a Nova Caledônia por 9 a 0, na manhã desta terça-feira (14), pela segunda rodada do Grupo C, da Copa do Mundo Sub-17. O triunfo foi o primeiro da equipe, que perdeu, de virada, para o Irã, na estreia pela competição. E, para o treinador Phelipe Leal, a vitória foi importante para os jogadores retomarem a confiança e buscar a classificação.

“A vitória é muito importante para nós. Para reestabelecer a confiança, para que o jogo pudesse nos dar a possibilidade de mostrar todo o nosso potencial. Agora, a gente chega na última rodada contra a Inglaterra dependendo de nós para que a gente possa avançar na Copa do Mundo”, disse Phelipe Leal, após a partida.

Phelipe Leal destaca importância de defender o Brasil no Mundial

Na próxima rodada da Copa do Mundo Sub-17, a equipe comandada pelo treinador terá pela frente a Inglaterra, nesta sexta-feira (17), às 9h. O Brasil precisa vencer para garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Contudo, Phelipe Leal reforçou o sentimento de felicidade por representar a Seleção Brasileira na competição mais importante da categoria.

“É um orgulho muito grande disputar uma Copa do Mundo. Não são todos que têm essa oportunidade. A cada jogo, a gente precisa deixar o nosso melhor e representar muito bem não só o futebol brasileiro, mas o nosso país”, completou o treinador.

