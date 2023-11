Na briga por título, Grêmio trabalha no CT para recuperar titulares

Após a derrota para o Corinthians, o Grêmio vai aproveitar o grande período sem jogos por conta da Data-Fifa para recuperar jogadores importantes do elenco. Afinal, a próxima partida do Tricolor Gaúcho será somente no dia 26, contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Até lá, o foco da comissão técnica é acelerar possíveis voltas de atletas que vinham sendo titulares de Renato Portaluppi.

Um deles, aliás, é Rodrigo Ely, contratado na janela de transferência do meio do ano. O zagueiro ainda trata de lesão muscular e, portanto, não reúne condições de atuar por enquanto, cenário que pode mudar até o fim do mês. O mesmo, inclusive, acontece a Geromel. O capitão teve diagnosticada contusão de grau 2-B no músculo posterior da coxa esquerda, sem previsão de retorno.

Por outro lado, uma peça importante do setor de meio tende a se beneficiar pela Data-Fifa: Pepê. Existe a expectativa nos bastidores de que o volante possa ser reforço contra o Galo, apesar de ter sofrido estiramento muscular no dia 3. Serão quase duas semanas sem partidas oficiais, o que permite a possibilidade de volta, ao menos, como opção no banco. Mas, se estiver 100% até lá, deve ser titular do Grêmio.

