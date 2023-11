São Paulo vê Beraldo valorizado e espera ofertas ‘irrecusáveis’

A temporada ainda não acabou, mas o São Paulo se prepara para a montagem do elenco para 2024. Uma das grandes indefinições passa pelo zagueiro Beraldo. Um dos destaques da equipe no ano e também na conquista da Copa do Brasil, o defensor está valorizado e deve receber diversas ofertas da Europa na próxima janela de transferência.

Com apenas 19 anos e se consolidando rapidamente, Beraldo aparece em uma vitrine que os clubes europeus costumam olhar. Apesar de não ter recebido nenhuma oferta oficial, o São Paulo acredita que o futebol da Inglaterra chegará forte para levar o defensor. Por isso, o Tricolor renovou o contrato com o jogador até 2028.

Contudo, o São Paulo também não está desesperado em vender o jogador. Mesmo com um déficit no caixa e precisando vender jogadores, o Tricolor entende que pode acertar a saída de Beraldo como uma das grandes vendas do futebol brasileiro. Entretanto, o jogador também é importante para o clube em 2024, principalmente para disputar a Libertadores.

São Paulo estipula valor para ouvir ofertas por Beraldo

Assim, o clube definiu que só vai discutir uma saída do jogador, se a oferta for realmente irrecusável. Há a expectativa que elas alcancem ao menos R$ 100 milhões na venda do zagueiro.

O exemplo mais recente de uma venda de zagueiro para a Inglaterra no futebol paulista foi o de Murilo. O ex-jogador do Corinthians foi negociado com o Nottingham Forest por R$ 64,4 milhões , com mais R$ 10,7 milhões por metas atingidas. O São Paulo acredita que Beraldo tenha um valor maior.

Contudo, o clube do Morumbi detém apenas 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 40% são divididos de forma igualitária entre o XV de Piracicaba e o próprio atleta. Assim, uma oferta bem alta é a única forma de tirar Beraldo do São Paulo

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.