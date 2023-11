Palmeiras tem melhor campanha do BR após Endrick se tornar titular

O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro após uma arrancada impressionante na reta final da competição. Afinal, o Verdão venceu seis das últimas sete partidas, sendo cinco delas de forma consecutiva e tirou o Botafogo da primeira posição. Esta arrancada no Alviverde se deve muito à promoção do garoto Endrick ao time titular.

Endrick entrou na equipe principal na goleada em cima do São Paulo por 5 a 0, no Allianz Parque. Desde então, foram seis partidas do Palmeiras, com cinco vitórias e apenas uma derrota para o Flamengo, no Maracanã. São 15 pontos somados, mesma pontuação que o Grêmio, mas com vantagem no saldo de gols.

Porém, o que justifica a importância de Endrick nesta arrancada são os números. O camisa 9 balançou as redes em quatro oportunidades desde que se firmou como titular. No Brasileirão, ele soma nove gols, sendo o artilheiro do Verdão no torneio de pontos corridos.

Dois destes gols aconteceram na virada histórica contra o Botafogo por 4 a 3, no Nilton Santos. Os tentos aconteceram quando o Verdão perdia por 3 a 0. O triunfo contra o principal rival ao título cravou de vez Endrick no time titular. O atacante ainda voltaria a balançar as redes nos duelos contra o Athletico Paranaense e o Internacional.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

Com uma rodada a mais, o Palmeiras está com 62 pontos, dois a mais que o Botafogo, segundo colocado. Contudo, o Glorioso tem um jogo a menos. Após a pausa para a data Fifa, o Verdão tem pela frente o Fortaleza, no próximo dia 26 de novembro, no Castelão, pela 35° rodada do Brasileiro.

