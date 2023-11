Manchester City prepara contratação de jogador de apenas 15 anos

O Manchester City se prepara para contratar um jogador de apenas 15 anos. Gorman é meia-atacante e defende o time sub-18 do Leeds United. Ele, aliás, também já figura em seleções de base da Inglaterra. A informação é do jornal “The Athletic”.

Pelo garoto, o Manchester City pagará um milhão de libras (R$ 6 milhões). O negócio, porém, ainda está em andamento, faltando alguns detalhes para fechar o acordo.

Técnico do atual campeão inglês e europeu, Pep Guardiola acredita que o caminho é investir em promessas desde a base. Neste sentido, o clube tem dado uma ótima resposta aos anseios do treinador espanhol.

Além de Gorman, elenco conta com jovens do perfil desejado por Guardiola. Lewis veio da própria base do City e já ultrapassou 30 jogos pelo time azul de Manchester. O atacante Doku estava no Rennes (FRA). Os ingleses foram lá buscá-lo. E, por fim, o zagueiro Gvardiol chegou do RB Leipzig (ALE).

“É muito importante porque é uma questão financeira e esportiva. Estamos sempre tentando trazer jogadores jovens para começarem a sua carreira e fazerem o seu nome no mundo do futebol aqui”, afirmou Pep Guardiola, em sua entrevista coletiva, após cumprir a última rodada da Premier League (empate com o Chelsea em 4 a 4).

