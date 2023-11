Péssima fase faz Botafogo perder status de melhor defesa do Brasileirão

O primeiro turno do Botafogo no Campeonato Brasileiro foi praticamente impecável. E muitos diriam que o principal motivo dos 82% de aproveitamento é a eficiência da defesa. Afinal, a equipe sofreu apenas 11 gols em 19 jogos. Hoje, o Glorioso soma os mesmos 11 gols somente nas últimas quatro rodadas. Ou seja, a mesma contribuição para a ótima campanha, agora, se tornou decisiva para a queda.

Após as primeiras 19 rodadas, o Alvinegro tinha vantagem de cinco bolas na rede para o segundo na lista de times menos vazados – que era o Cruzeiro, com 16. E mídia e torcida celebravam Lucas Perri, Adryelson e Cuesta como a melhor formação defensiva do ano. Tanto e que os dois primeiros foram para a Seleção Brasileira nas primeiras convocações de Fernando Diniz.

E o ataque? Voltou a funcionar?

Os erros custaram muitos pontos ao Botafogo, como nas viradas por 4 a 3 para Palmeiras e Grêmio. Contra o Red Bull Bragantino, no domingo, mais dois gols, sendo o do empate do rival nos acréscimos. Ambos, aliás, saíram de dentro da área, em falhas de marcação. O autor foi o centroavante Thiago Borbas, uruguaio que ganhou o embate contra os zagueiros.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.