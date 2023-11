Everton, ex-Flamengo e São Paulo, é denunciado por importunação sexual

O atacante Everton, com passagens por Flamengo, São Paulo e Grêmio, atualmente atleta da Ponte Preta, foi denunciado por importunação sexual e lesão corporal. O boletim de ocorrência foi registrado contra o atleta nessa segunda-feira (13).

Imagens de câmeras de segurança mostram homens e mulheres em uma confraternização em uma piscina. No entanto, é possível observar que Everton se aproxima por trás de uma das mulheres e chega a encostar. Ela rapidamente se vira e confronta o jogador. A mulher até empurra o atleta.

A denúncia é de que Everton passou a mão nas nádegas de duas mulheres dentro da piscina. Isso ocorreu durante um churrasco, no fim de semana. Aliás, ao ser questionado sobre a situação, Everton ainda teria agredido uma das vítimas.

O primeiro episódio de importunação sexual, conforme relato de uma das vítimas, ocorreu na noite da última quinta-feira (9), quando foi jantar na casa do atleta, com o marido. De acordo com ela, após ir ao banheiro, observou que o lugar na mesa tinha sido ocupado e precisou sentar ao lado de Everton. Neste momento, o jogador da Ponte Preta passou a mão na panturrilha da mulher. Ela pediu para parar, mas ele insistiu. Ela então deixou o local.

Dois dias depois, Everton foi até a casa da vítima para um churrasco. E quando todos foram para a piscina que o ato ocorreu. A mulher contou ainda para a Polícia Civil que Everton disse ter “se enganado e confundido com a esposa”. A discussão se estendeu para fora do condomínio.

Everton adota silêncio

A Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento, o atacante não se pronunciou sobre o ocorrido. O jogador atualmente está entregue ao departamento médico da Ponte Preta. A última vez que ele entrou em campo foi contra o Sampaio Corrêa, na Série B, no dia 9 de setembro.

