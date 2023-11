CBF adia venda de ingressos para Brasil e Argentina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou a venda de ingressos de Brasil x Argentina. O clássico será na próxima terça-feira (21), no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, cujas sedes são México, Estados Unidos e Canadá.

A justificativa foi a demora na assinatura do contrato entre a própria entidade, a gestão do Maracanã e a empresa responsável por vender as entradas (Eleven Tickets). Segundo o site “ge”, há, ainda, algumas arestas a serem aparadas, principalmente, no que tange às divergências no compromisso entre as partes.

A uma semana do jogo, a CBF, então, não divulgou ainda nem os preços e tampouco como serão as vendas. Já a Eleven Tickets e a administração do Maracanã se eximem do atraso e informaram que só a entidade máxima do futebol brasileiro pode tratar do assunto.

Nos outros jogos do Brasil como mandante (Belém e Cuiabá), aliás, as vendas começaram bem antes.

A Seleção Brasileira soma sete pontos e ocupa a terceira colocação das Eliminatórias. A Argentina lidera, com 12, seguida do Uruguai, com sete, mas em vantagem sobre o time verde e amarelo por conta do número de gols marcados.

Antes de enfrentar a Argentina, o Brasil vai a Barranquilla visitar a Colômbia, nesta quinta-feira (16), pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Sob a orientação do técnico Fernando Diniz, o grupo iniciou os trabalhos na última segunda-feira (13).

