Palmeiras não teme perder Abel e já planeja 2024 com o técnico

As falas de Abel Ferreira, após a vitória diante do Internacional por 3 a 0, na Arena Barueri, pela 34° rodada do Brasileirão, preocuparam o torcedor do Palmeiras. O técnico deixou clara sua insatisfação com a rotina desgastante e avisou estar “de saco cheio”, inclusive, dizendo que não era possível garantir sua permanência para 2024. Contudo, o Verdão não se mostra abalado e está confiante de manter o treinador na próxima temporada.

Funcionários do clube e pessoas próximas ao treinador veem a declaração mais como um desabafo do que o desejo de ir embora. Tanto que o Verdão já planeja a próxima temporada pensando em como agradar o português. O maior exemplo disso fica pela contratação de Moreno. O volante argentino chegou ao Brasil nesta segunda-feira (13) para fazer exames e assinar pré-contrato. A chegada do jogador é um pedido de Abel, que sempre quis um novo volante.

Outras pessoas, no dia a dia do Palmeiras, entendem que Abel Ferreira é bastante competitivo e acaba desabafando, após uma partida. Contudo, estar irritado com o formato do calendário do futebol brasileiro não significa que deseja deixar o Alviverde.

A diretoria palmeirense também confia que ele manterá o seu discurso sobre cumprir contratos e não forçar saídas. Abel é constantemente alvo de sondagens do futebol do exterior, mas nunca quis abrir conversas.

Abel fica no Palmeiras, mas até quando?

Com seu contrato até dezembro de 2024, a dúvida é saber se o treinador português terá um futuro no Palmeiras, em 2025. O técnico já disse, publicamente, que gostaria de tirar um ano sabático, mas a presidente do clube, Leila Pereira, disse que deseja renovar com Abel até 2027, caso seja reeleita.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.