Marcelo relembra treta com Gabigol: ‘Não somos inimigos’

Flamengo e Fluminense protagonizaram jogos marcantes nesta temporada. Em um dos clássicos disputados no Maracanã, Marcelo e Gabigol acabaram se envolvendo em uma polêmica dentro de campo. O atacante rubro-negro tocou no patch da Copa do Brasil, fazendo uma alusão ao título conquistado pelo clube em 2022. O lateral tricolor respondeu mostrando uma tatuagem da Champions League, relembrando os tempos vitoriosos de Real Madrid.

LEIA MAIS: André admite sonho de jogar na Europa, mas reitera foco no Mundial de Clubes

Marcelo x Gabigol

“A resenha estava maneira no início. Não é que estragou, mas, no início, estávamos falando de hip hop e tal. Nós não somos inimigos de ninguém. Não tem isso de quebrar o cara, mas tem rivalidade. Ainda mais no Fla-Flu. E aí, começou a resenha e tal no primeiro jogo. Tem uma bola que dou um carrinho nele. Não era para pegar nele, mas ele meio que olha diferente. No outro jogo, eu passei e vi que estava diferente. Mas tudo certo. Não sei o que aconteceu”, disse Marcelo ao “Charla Podcast”.

“Ele botou a mão no patch e foi nada a ver. Aí todo mundo viu, eu levantei a bermuda e só olhei. Não falei nada. Ele olhou. Aí a resenha ficou tipo: ‘o que você fez lá fora fica lá fora. Aqui é outra parada’. Então, chegou o grande dia. Aqui eu já fiz também”, completou Marcelo.

Flamengo x Fluminense

A polêmica aconteceu no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na época, os jogadores rubro-negros avançaram de fase, mas acabaram sendo derrotados pelo São Paulo na final. A equipe tricolor, por outro lado, foi derrotada pelo rival na competição, mas conseguiu ser campeão da Libertadores no Maracanã.

Aliás, Flamengo e Fluminense vivem pretensões diferentes na temporada. A equipe rubro-negra disputa pelas primeiras colocações do Brasileirão e ainda tem chances matemáticas de título. O time tricolor, por outro lado, está com os olhos voltados para disputa do Mundial de Clubes. A competição começa no dia 18 de dezembro e acontece na Arábia Saudita.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.