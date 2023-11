Lucio Flavio se despede do Botafogo: ‘Vão na fé, no trabalho e na humildade’

O técnico Lucio Flavio postou, nesta terça-feira (14), uma mensagem se despedindo do Botafogo. Com os resultados ruins e a perda da liderança do Campeonato Brasileiro com o ex-jogador no comando técnico, o Glorioso deve comunicar a saída dele nas próximas horas.

Em sua publicação, que contou com uma foto em que ele estava sendo jogado para o alto pelos jogadores, o treinador desejou boa sorte para a equipe de General Severiano em busca do título.

“Essa é uma imagem que acontece apenas quando uma equipe é campeã! Jogadores, staff, comissão e direção… Que essa última caminhada possa coroar o trabalho de vocês. Vão na fé, no trabalho e na humildade… Obrigado, Botafogo! “Tua estrela solitária te conduz”, escreveu Lucio Flavio.

Lucio Flavio deixa o Botafogo após sete jogos. Neste período, foram duas vitórias, quatro derrotas e um empate, todos pelo Brasileirão. Internamente, alguns botafoguenses defendiam a possibilidade do treinador não deixar o clube, mas descer para o time B. Em contrapartida, nomes fortes da SAF, como o próprio John Textor, optaram pela saída do profissional.

Adeus, Lucio! Tiago Nunes vem aí!

Mas, se por um lado Lucio Flavio deixa o Botafogo, por outro, Tiago Nunes chega entusiasmado com a possibilidade do título. Assim, ao desembarcar no Rio de Janeiro na noite segunda-feira, o treinador, que estava trabalhando no Peru, disse estar confiante pela conquista do Brasileirão. O treinador deve, enfim, ser anunciado nesta terça.

