Botafogo oficializa a demissão de Lucio Flavio

Lucio Flavio não é mais o técnico do Botafogo. O clube carioca oficializou, enfim, a demissão do profissional na tarde desta terça-feira (14). Em nota, o Glorioso afirma que a decisão pela demissão do ex-jogador, que anteriormente ocupou a função de auxiliar técnico permanente, partiu de John Textor, sócio majoritário da SAF, e do Departamento de Futebol.

“O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Lúcio Flávio deixa o cargo de auxiliar técnico permanente. O Clube destaca o profissionalismo, comprometimento e caráter no período em que representou nossas cores no comando da equipe Sub-23 e no desafio como técnico interino da equipe profissional”, postou o perfil oficial do Botafogo.

O Botafogo desligou Lucio Flavio após chegar a um acordo com o técnico Tiago Nunes. Este, aliás, já está no Rio de Janeiro e deve ser anunciado nas próximas horas. Assim, ele chega com a missão de, em cinco jogos, recolocar o Glorioso no caminho do tricampeonato nacional.

Lucio Flavio soma, aliás, três passagens pelo Botafogo. Na primeira, em 2020, obteve 25% de aproveitamento. O Alvinegro cairia para a Segunda Divisão. Depois, como interino, retornou no Carioca de 2022. Melhorou a porcentagem para 41% e foi para a equipe B. Agora, sai do Glorioso com 33%, perdendo a liderança isolada do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras e uma vantagem de oito pontos para o Verdão quando assumiu o time.

Mudança no corpo técnico

