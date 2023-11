Corinthians negocia a contratação do lateral Hugo, do Goiás

O Corinthians abriu negociações com o lateral-esquerdo Hugo, que vem defendendo o Goiás neste Campeonato Brasileiro. O jogador de 26 anos tem contrato com o Esmeraldino até 31 de dezembro. Livre para fechar com qualquer outro clube, ele deve reforçar o Timão, que vai arcar apenas com custos de luvas e salários.

Formado na base do CRB, ele chegou ao Goiás em 2021, mas se destacou nesta temporada, ao disputar 41 partidas com o Esmeraldino. Em 2023, ele marcou um golaço diante do São Paulo, na vitória do time alviverde por 2 a 0, na Serrinha.

O Timão não vai se manifestar sobre planejamento enquanto não garantir sua permanência na Série A do ano que vem. Apesar de estar praticamente assegurado na Primeira Divisão, o Alvinegro segue focado no restante da competição. Por outro lado, o Goiás não pretende se envolver em negociações sobre o futuro do atleta e não vai abrir conversas por sua renovação.

Além disso, o avanço do Corinthians na negociação surpreende, já que o clube vai passar por eleições presidenciais daqui 11 dias. Duílio Monteiro Alves vive seus últimos meses na presidência alvinegra e será substituído em janeiro. Contudo, o atual mandatário não pode fechar nenhuma contratação no final de seu mandato.

O Timão passará por eleições presidenciais no próximo dia 25 de novembro. Concorrem ao pleito os empresários André Luiz Oliveira e Augusto Melo. O vencedor será responsável pelo planejamento do Corinthians na próxima temporada.

