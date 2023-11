Rueda termina mandato com retrospecto negativo em clássicos

O empate sem gols contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pela 34° rodada do Brasileirão, marcou o último clássico do Santos na gestão Andrés Rueda. O presidente do Peixe, que entrou no comando do clube no início de 2021, encerra seu mandato em dezembro deste ano. O cartola deixará um retrospecto negativo contra os principais rivais do estado.

Sob a gestão de Rueda, o Santos disputou 29 clássicos paulistas. Destes, venceu apenas cinco, empatou sete e perdeu 17. Além disso, o Peixe não conseguiu engatar duas vitórias seguidas em clássicos durante este período.

Contra o São Paulo, que foi responsável pelo último clássico da gestão Rueda, o Santos tem 29% de aproveitamento, com duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. Aliás, a última vez que o time alvinegro venceu o Tricolor foi em agosto de 2022, pelo Campeonato Brasileiro.

Já contra o Corinthians, o Peixe defende o retrospecto mais equilibrado, mas ainda com números negativos. Foram duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas, totalizando um aproveitamento de 30%. A última vitória do Santos no confronto foi em julho de 2022, pelo Brasileirão.

Por fim, o adversário mais difícil para o Santos durante o período foi o Palmeiras. Apesar de quebrar um tabu de quatro anos ao vencer o rival, por 2 a 1, de virada, na Arena Barueri, no começo de mês de novembro, os números são ruins. Afinal, tem uma vitória, um empate e sete vitórias contra o Alviverde. Os números resultam em um aproveitamento extremamente baixo, de apenas 14%.

Quem será o sucessor de Rueda no Santos?

As eleições para decidir o novo presidente acontecerão no dia 9 de dezembro. O eleito ocupará o cargo de janeiro de 2024 até dezembro de 2026. Rueda já comunicou que não vai concorrer a uma reeleição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.