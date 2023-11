Em ano artilheiro, Pec celebra convocação para a Seleção Pré-Olímpica

Em ano mais artilheiro da carreira, Pec é um dos destaques do Vasco na temporada. Suas atuações pelo clube, aliás, lhe renderam a convocação para a Seleção Pré-Olímpica. Assim, o vascaíno integrará os treinos da equipe de Ramon Menezes no CT Joaquim Grava, do Corinthians, nesta semana. As atividades fazem parte da preparação para o Pré-Olímpico em janeiro, na Venezuela, valendo vaga na Olimpíada de Paris em 2024.

Deste modo, o atacante de 22 anos comentou sobre a oportunidade em vestir a Amarelinha.

“Um prazer enorme ser convocado e poder representar o meu país. Quero aproveitar ao máximo esse período de treinos com os meus companheiros de Seleção. Espero poder agregar a eles também. Com certeza será uma semana especial”, disse Gabriel Pec.

“Foi um momento de muita felicidade quando recebi a notícia. Sei que esse ano tem sido diferente pra mim, estou feliz pelo meu desempenho. Só tenho a agradecer a Deus, minha família, meus amigos e companheiros e time”, completou.

Números de Gabriel Pec em 2023

Pec entrou em campo com a camisa do Vasco em 45 jogos nesta temporada. No Brasileirão, aliás, ficou fora de apenas um jogo. O camisa 11 tem, então, 13 gols na temporada, além de cinco assistências. Ele é o 18° jogador (ao lado de Diego Souza) com mais gols e passes para gols somados pelo Cruz-Maltino no século 21.

