Autuori expõe motivos para treinar o Cruzeiro novamente

Sem treinador desde a demissão de Zé Ricardo, o Cruzeiro fez a opção caseira: conversou com o diretor técnico, Paulo Autuori, para assumir a equipe nesta reta final do Campeonato Brasileiro. No entanto, vale lembrar que Autuori já tinha salientado que não seria mais treinador no futebol brasileiro. Afinal, em sua apresentação como novo comandante, na tarde desta terça-feira (14), ele revelou a motivação para voltar.

Inicialmente, Autuori disse que o futebol “é vida” e tomou a decisão por algumas questões sentimentais, que envolvem, inclusive, seus netos.

“Certamente já me ouviram falar que futebol é vida. O meu desafio hoje é de vida, não é de futebol. Eu tenho gratidão a essa instituição por ter me proporcionado participar de campanha vitoriosa. Eu participo e tenho gratidão. Dei minha contribuição. Isso é pra minha vida, para os meus netos. É para os meus netos. Depois por duas coisas que são fundamentais: lealdade e fidelidade ao projeto que acredito”, salientou.

Autuori ressalta que não voltará a ser técnico

Autuori, aliás, reafirmou que jamais retornará à função de treinador no futebol brasileiro. Todavia, garantiu que o atual momento é para menos de um mês.

“Eu não quero mais ser treinador no Brasil, não vou ser, não no Brasil. Fora (do Brasil) já creio que não estarei mais disponível. Mas sempre disse que as mazelas do futebol brasileiro, especialmente calendário, seja ele de qualquer nacionalidade. Dentro dessa perspectiva, sempre fui um crítico contumaz do que é o futebol brasileiro. Creio que não temos cuidado com o futebol brasileiro como deveríamos ter. Não há tempo para treinar. O treino faz o jogo e o jogo justifica o treino. Como fazer o jogo se não treina? Enquanto uns (jogadores) recuperam, outros treinam. Isso para o treinador e grupo não é nada bom. Você fala através de vídeo. Outro dia, vendo uma entrevista de 1997, o que tenho falado não mudou. Porque as mazelas continuam as mesmas. Não estou disponível. Esse momento é diferente, menos de um mês estamos terminando, seis jogos”, finalizou.

Cruzeiro em situação crítica na tabela

O Cruzeiro está na 17ª colocação, com 37 pontos. A equipe precisa vencer pelo menos dois jogos e contar com combinação de resultados para escapar. A Raposa ainda tem seis jogos no Campeonato Brasileiro.