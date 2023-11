Jornal espanhol diz que Gabigol vive ‘seca e polêmica’ no Flamengo e questiona interesse do United

Desde que chegou ao Flamengo, Gabigol se tornou ídolo com títulos e gols decisivos. No entanto, a atual temporada tem sido a pior do camisa 10 com a camisa rubro-negra, sendo reserva mesmo com a chegada de Tite. Diante disso, o jornal espanhol ‘AS’ afirmou que o jogador vive ‘seca e polêmica’ no clube carioca e questionou o possível interesse do Manchester United em sua contratação.

“O Flamengo não vive sua melhor temporada, assim como Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol. O atacante de 27 anos foi expulso nos acréscimos da partida contra o Fluminense por fazer uma entrada e posteriormente confronto com Nino, que também foi mandado para o vestiário pelo árbitro. Embora a expulsão seja um tanto rigorosa, não é a primeira vez que o jogador se envolve nesse tipo de ação”, disse o veículo, antes de completar.

“Gabigol deve voltar a ver o gol e esquecer a polêmica para ajudar seu time na reta final da temporada na briga pelas primeiras posições do Brasileirão e manter o suposto interesse do clube inglês”, completou.

Polêmica dentro e fora de campo

Vale lembrar que o jogador não estufa a rede desde o dia 20 de agosto, no confronto com o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Brasileirão. Contudo, como foi expulso diante do Fluminense, estará de fora do duelo com o Bragantino e completará três meses sem marcar gols pelo Flamengo.

No último sábado, novamente foi reserva, mas entrou em campo e se envolveu em uma discussão com o zagueiro Nino. O árbitro decidiu expulsar os dois, e o atacante fez críticas à CBF dizendo não entender sua expulsão.

Além disso, após o empate com o Tricolor, Gabigol fez uma postagem no Twitter de uma foto sorrindo. A publicação, porém, não teve uma boa repercussão entre os torcedores rubro-negros.

