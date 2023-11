Fluminense ficará em hotel de luxo com vista para o Mar Vermelho durante o Mundial

Apesar de ainda ter cinco jogos pelo Brasileirão, o Fluminense vive a expectativa da disputa do Mundial de Clubes. Nesse sentido, a delegação tricolor viajará no dia 12 de dezembro e ficará hospedada no Hotel Hilton, em Jidá, na Arábia Saudita, com vista para o Mar Vermelho. Além disso, o elenco campeão da Libertadores treinará no complexo King Abdullah Sports City, segundo informações do “ge”.

Sendo assim, o local tem 4 milhões de habitantes, é o maior centro urbano da costa do país e a segunda maior cidade, atrás apenas da capital Riade. O hotel é bem próximo de vários pontos turísticos e fica a cinco minutos do Red Sea Mall, um famoso shopping no centro de Jidá, e a 25 do Al-Balad, Patrimônio Mundial da Unesco.

Considerado cinco estrelas, o hotel tem ótima qualidade de infraestrutura e serviços prestados. O Fluminense ficará em solo árabe durante dez dias para a disputa do torneio, o que seria equivalente a R$ 55.455 – custo da estadia de um adulto no local.

No dia 18, o Tricolor poderá enfrentar os donos da casa Al-Ittihad, de Benzema, ou outras duas equipes: Auckland City, da Nova Zelândia ou Al-Ahly, do Egito. Na outra chave, o Manchester City, da Inglaterra, pega o ganhador das quartas de final entre Léon, do México, e o Urawa Red Diamonds, do Japão. Assim, com o título da Libertadores, a equipe carioca também garantiu vaga no Mundial de 2025.

Tricolor na ‘Joia do Rei’

Ao longo do torneio, o Tricolor irá treinar no complexo King Abdullah Sports City. O estádio conta quatro campos, campos de grama sem demarcações e um grande estacionamento. Além de instalações esportivas menores, que ficam ao redor do estádio principal.

O local também conta com um salão polivalente, instalações para atletismo, além de quadras de tênis. No período de 10 dias, o elenco tricolor poderá utilizar o Campo 2 na preparação para as partidas.

A distância entre hotel e estádio é de apenas 22 km, bem próximo à ‘Joia do Rei’, apelido do Estádio King Abdullah. A inauguração da arena foi em 2014, fica ao norte de Jidá e tem capacidade para 62 mil espectadores. Ela custou 560 milhões de dólares (cerca de R$ 2,7 bilhões) e já recebeu eventos como WWE e Boxe.

O Estádio será palco da semifinal e final, porém caso o Fluminense dispute o terceiro lugar, conhecerá outro palco. Trata-se do Estádio Príncipe Abdullah Al Faisal, que foi inaugurado em 1970 e tem capacidade para 27 mil pessoas.

Veja os participantes do Mundial de Clubes de 2023

Urawa Red Diamonds (JAP): Liga dos Campeões da Ásia 2022

Al Ahly (EGI): Liga dos Campeões da África 2022/23

León (MEX): Concacaf Champions League 2022/23

Auckland City (NZL): OFC Champions League 2023

Manchester City (ING): UEFA Champions League 2022/23

Al Ittihad (SAU): campeão da Saudi Pro League 2022/23

Fluminense: campeão da Copa Libertadores 2023