Seleção: Bruno Guimarães analisa jogo contra a Colômbia e elogia Endrick

Durante a preparação da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina, nesta Data-Fifa de novembro, o meia Bruno Guimarães foi o primeiro a conceder entrevista coletiva. Nesta terça-feira (14), o jogador do Newcastle conversou com a imprensa na Granja Comary, em Teresópolis, e além de analisar a partida contra os colombianos, na próxima quinta-feira (16), rasgou elogios ao menino Endrick.

“É um adversário difícil, cada vez mais colocando jogadores na Europa. Sabemos que o clima lá é quente, a torcida participa bastante, um jogo complicado. Tem sido complicado, mas acredito que temos condições de ir lá ganhar. Sabemos que Barranquila é quente, bastante. É um jogo físico, muitos jogadores de nome na seleção. É difícil, mas temos condições de ganhar”, comentou Bruno sobre a partida contra a Colômbia.

Ao comentar sobre o talento de Endrick, convocado pela primeira vez aos 17 anos, Bruno Guimarães afirmou que se trata de um “grande jogador”, mas que ainda vê o atacante “um pouco tímido”.

“Acho que é um talento enorme que a gente está vendo nascer. É um grande jogador. Está um pouco tímido, mas é normal. A gente está tentando chamar ele para conversar”, disse o volante.

Brasil x Argentina

O segundo compromisso da Seleção nesta Data-Fifa mexe com os jogadores, mas Bruno Guimarães afirmou que o elenco está concentrado primeiramente na partida contra a Colômbia, e somente após o duelo em Barranquila vão se preparar para enfrentar os argentinos.

“A gente sabe que Brasil x Argentina é um jogo à parte, por tudo que se trata. Óbvio que a gente fica com isso na cabeça, mas mantém o foco total na Colômbia, é um jogo difícil, físico. A gente está dando a devida atenção para a Colômbia, e depois daremos para a Argentina. Uma equipe que vem demonstrando, com novos jogadores, assim como a gente. Tudo pode acontecer, é um jogo diferente que todo jogador gosta de jogar”, explicou.

Compromissos da Seleção Brasileira

Na próxima quinta-feira (16), às 21h, o Brasil enfrenta a Colômbia no estádio Metropolitano, pela quinta rodada das Eliminatórias. Na terça-feira, dia 21, o jogo é contra a Argentina, às 21h30, no Maracanã. A Seleção Brasileira está em terceiro lugar, com sete pontos, atrás da líder Argentina, com nove, e Uruguai, que também tem sete pontos, mas com um gol a mais (8 a 7).

A América do Sul tem seis vagas diretas para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Além disso, o sétimo colocado vai para a repescagem.

