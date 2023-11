Após pedido do Corinthians, CBF altera data de jogo contra o Bahia

A pedido do Corinthians, a CBF alterou a data da partida entre o time paulista e o Bahia, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, inicialmente marcada para o dia 25 de novembro, no sábado, passou para o dia anterior. Na Neo Química Arena, a bola rola às 21h.

O motivo pelo pedido do Corinthians para a mudança da data da partida é em razão da eleição presidencial do Timão. Afinal, a mesma já estava marcada para o dia 25 de novembro no Parque São Jorge. Ou seja, cairia no mesmo dia da partida. Assim, com o aval da diretoria do Tricolor de Aço, a CBF oficializou a troca da data.

Já na reta final do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Bahia vivem cenário distintos na competição. O time paulista é o 11° colocado, com 44 pontos, e briga por uma vaga na Libertadores, mesmo que seja na fase inicial do torneio. Em contrapartida, o time baiano é 0 16°, com 38 pontos, com um de vantagem para o Cruzeiro, primeiro time do Z4. Ou seja, se perder o confronto em São Paulo pode ir para a zona da degola.

Eleição no Corinthians

Dois nomes concorrem à presidência do Corinthians: André Negão e Augusto Melo. O primeiro é o candidato que representa a atual gestão, do presidente Duílio Monteiro Alves. Com 63 anos, ele está na política do Timão desde 2007. Já Augusto, de 59 anos, representa a oposição. Aliás, ele disputou a última eleição, ficando com a segunda posição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.