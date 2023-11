Nino provoca rival antes do Fla-Flu: 'Eles jogam o Brasileiro, a gente joga o Mundial'

O Fluminense divulgou os bastidores do empate por 1 a 1 com o Flamengo, no último sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão. Ao longo do vídeo, o capitão Nino buscou motivar a equipe e provocou o rival durante seu discurso. O defensor relembrou que o elenco disputará o Mundial de Clubes em dezembro, enquanto o rival só terá o Brasileirão até o fim da temporada.

“Eles jogam pelo Brasileiro, e a gente joga pelo Mundial. Nosso objetivo é muito maior. E nós temos que nos portar como time que quer ganhar o Mundial”, disse Nino.

Durante a partida, o zagueiro recebeu uma falta de Gabigol aos 50 minutos do segundo tempo. Logo depois, ambos iniciaram uma discussão, que acarretou na expulsão dos dois, algo muito contestado pelo atacante rubro-negro.

Classificados para a próxima Libertadores, os comandados de Fernando Diniz não têm mais chance de título no Brasileirão. Por outro lado, a motivação foi não só a rivalidade, como também atrapalhar os planos do rival na briga pela taça.

Reta final da temporada e Mundial

O Fluminense volta a campo no dia 22, no Maracanã, para medir forças com o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil. Esse, portanto, será o jogo da entrega das faixas para ambas as equipes. Depois disso, o Tricolor ainda terá pela frente duelos com Coritiba, Palmeiras, Santos e Grêmio. No dia 12, o elenco viajará para a Arábia Saudita, onde disputará o Mundial de Clubes.

No dia 18, o Tricolor poderá enfrentar os donos da casa Al-Ittihad, de Benzema, ou outras duas equipes: Auckland City, da Nova Zelândia ou Al-Ahly, do Egito. Na outra chave, o Manchester City, da Inglaterra, pega o ganhador das quartas de final entre Léon, do México, e o Urawa Red Diamonds, do Japão. Assim, com o título da Libertadores, a equipe carioca também garantiu vaga no Mundial de 2025.

