Flamengo terá camisa especial com valor mais acessível ao torcedor

O Flamengo trará uma novidade ao torcedor a partir de março de 2024. Trata-se do lançamento da ‘fan jersey’ (camisa do torcedor), que será semelhante ao uniforme de jogo, porém com um preço mais acessível. Nesse sentido, o modelo será cerca de 55% mais barato, algo em torno de R$ 180.

“Existirão diferenças (entre a “fan jersey” e a camisa de jogo), é lógico, até para não haver uma canibalização. Mas a ‘fan jersey’ será mais acessível ao torcedor que não possuir renda para adquirir uma camisa oficial nas lojas”, afirmou o vice-presidente de marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, ao podcast Maquinistas, do site Máquina do Esporte.

O modelo “fan jersey” pretende atender a todos os públicos e ser um modelo mais limpo, apenas com o escudo do clube carioca. Além disso, ela contará com a logamarca da adidas, fornecedora de material esportivo do Rubro-Negro.

O clube carioca trabalhou durante três anos para desenvolver esse novo modelo. Ele, portanto, passará por uma votação do Conselho Deliberativo no fim de novembro, para ser aprovado e comercializado no ano que vem. Por fim, a previsão de lançamento será no mês seguinte ao lançamento do uniforme oficial de 2024, em março.

