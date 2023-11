Chefe da arbitragem da CBF admite erro em Grêmio x Corinthians

Um lance de pênalti, não marcado, no duelo do último domingo (12), entre Grêmio e Corinthians, causou muita polêmica. Na jogada, Matheus Bidu, do Timão, caiu após disputa de bola com o tricolor João Pedro, ainda no primeiro tempo. Mas a arbitragem de Rodrigo Pereira de Lima nada marcou. Nesta terça, entretanto, a própria chefia da Comissão de Arbitragem da CBF veio a público admitir o erro.

Wilson Luiz Seneme, líder da comissão, deu entrevista ao programa ‘Papo de Arbitragem’, da CBF TV, na qual reconheceu que o lance era faltoso. Embora não usasse a palavra ‘pênalti’, ele afirmou que o VAR errou ao não alertar a arbitragem de campo sobre o lance. De acordo com Seneme, a carga de João Pedro era suficiente para a marcação de falta:

“Tem uma câmera muito boa, mas foi pouco utilizada pela equipe do VAR. A gente vê o corpo do atacante sendo arremessado para frente, ao ser tocado. É óbvio que ele valoriza, mas existe a infração. Não podemos confundir, a carga do defensor é absolutamente imprudente. A equipe VAR focou muito na ação do atacante (Bidu), mas esqueceu de avaliar a ação do defensor. Pois quem comete a falta neste caso é ele”.

