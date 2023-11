CBF abre vendas de ingressos para Brasil x Argentina

A CBF abriu, na noite desta terça-feira (14), a venda dos ingressos para a partida entre Brasil e Argentina, pela sexta rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026. As seleções mais vitoriosas da América de Sul se enfrentam na próxima terça, dia 21, às 21h30, no Maracanã. Os torcedores poderão comprar suas entradas neste link.

As formas de pagamento são via pix ou cartão de crédito e o limite é de compra de até três ingressos por CPF.

Confira as categorias de ingressos:

CAT 3 – R$ 100 meia / R$ 200 inteira

CAT 2 – R$ 200 meia / R$ 400 inteira

CAT 1 – R$ 300 meia / R$ 600 inteira

