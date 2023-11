Coritiba x Cruzeiro: Procuradoria do STJD pede perda de mando e portões fechados após briga

A briga entre torcedores organizados no jogo entre Coritiba e Cruzeiro, no último sábado, não deve ficar impune. Nesta terça-feira, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) entrou com pedido de liminar para que os clubes joguem com portões fechados.

Além disso, a Procuradoria também pediu a interdição da Vila Capanema, estádio do Paraná, onde aconteceu a partida, até que seja comprovado que o local está em condições de receber jogos. Outro desejo do órgão é que os clubes percam mando de campo e o afastamento das organizadas envolvidas no episódio do final de semana.

As medidas precisam ser acatadas pelo presidente do STJD, que vai analisar o pedido nos próximos dias. Em caso de aceite, as medidas ficarão em vigor até que o julgamento.

Coritiba e Cruzeiro, portanto, podem ficar sem torcedores em seus jogos até o fim do ano. Além disso, os clubes podem se ver obrigados a mandar suas partidas a mais de 100 quilômetros da cidade sede do clube, conforme determina o Artigo 73 do Regulamento Geral de Competições da CBF.

Até o fim do Brasileirão, o Coxa tem mais quatro partidas, sendo duas em casa e duas fora. A Raposa, por sua vez, tem seis jogos a fazer, sendo três como mandante e outras três como visitante. Para o duelo contra o Vasco, no dia 22, a direção cruzeirense interrompeu a venda de ingressos.

