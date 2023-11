Seleção Brasileira: Gabriel Jesus treina em separado visando a Argentina

A Seleção Brasileira fez sua primeira atividade com grupo completo nesta terça-feira, mas o técnico Fernando Diniz não contou com todos os 24 convocados em campo. O atacante Gabriel Jesus, que se recupera de lesão, fez um trabalho à parte visando o confronto com a Argentina, no dia 21.

A ausência de Gabriel Jesus já era prevista. Na última segunda-feira, Rodrigo Lasmar, médico da CBF, afirmou que ideia era tê-lo somente diante da Albiceleste. O centroavante se recuperar de contusão muscular e não vai enfrentar a Colômbia, na próxima quinta.

Em campo na Granja Comary, Jesus fez uma atividade individual com um preparador físico da Seleção Brasileira. O atacante correu no gramado, enquanto o outro grupo fez treino sob orientações de Diniz. Antes dos atletas irem a campo, Jesus participou de atividade com os demais companheiros na academia. O atleta, inclusive, chegou a trabalhar com bola.

Para o duelo contra os colombianos, Diniz testou a seguinte formação: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Martinelli.

Brasil e Colômbia se enfrentam na quinta-feira, às 21h (de Brasília), em Barranquilla. Na próxima terça-feira, a Seleção Brasileira encara a Argentina, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

