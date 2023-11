Criciúma empata com Guarani; Vitória é campeão da Série B

O Vitória é o novo campeão da Série B do Brasileirão. Nesta terça-feira (14), Guarani e Criciúma empataram em 1 a 1, no Brinco de Ouro, resultado que dá, matematicamente, o título ao Leão da Barra. Com 69 pontos, os rubro-negros não podem mais ser alcançados pelo Tigre, que chegou a 61 com o empate fora de casa.

Mas a luta pelas outras três vagas na Série A do ano que vem segue totalmente aberta. Aliás, os próprios Criciúma e Guarani ainda estão na briga, com os catarinenses na segunda colocação, enquanto o Bugre é o nono, com 57. Embora muitas posições abaixo do G4, os paulistas permanecem com chance de subir.

No jogo, o Guarani até foi superior, mas o Criciúma soube ser mais preciso no começo da partida. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, Arilson fez 1 a 0 para os catarinenses. Bruninho, em duas oportunidades, parou em boas defesas do goleiro Gustavo. Wenderson, em disparo de longe, também passou perto do gol de empate.

Mas a reação bugrina só viria no segundo tempo. Após boa jogada de Gustavo, Derek bateu de canhota e empatou, aos 29 minutos. O Guarani até buscou a virada, mas não conseguiu mais ter chances tão boas de marcar. Assim, o empate acabou sendo ruim para os donos da casa, que ficaram mais longe do acesso, enquanto o Criciúma assumiu a vice-liderança do campeonato.

