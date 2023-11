Palmeiras demite técnico do feminino após vexame diante do Corinthians

Ricardo Belli não é mais o técnico da equipe feminina do Palmeiras. Ele não resistiu à goleada histórica sofrida para o Corinthians no último fim de semana, quando as palestrinas perderam por 8 a 0 na partida de volta da semifinal do Campeonato Paulista, que resultou na eliminação alviverde.

Sob o comando de Belli, o Palmeiras faturou a Libertadores e o Campeonato Paulista, ambos na temporada passada.

Em seu site oficial, o Palmeiras agradeceu o técnico pelos serviços prestados e desejou sucesso na continuidade.

Confira o comunicado

“O Palmeiras comunica, nesta terça-feira (14), a saída do técnico Ricardo Belli do comando da equipe feminina. Em sua segunda passagem pelo clube, iniciada em julho do ano passado, o treinador liderou as Palestrinas na conquista da Conmebol Libertadores (2022) e do Campeonato Paulista (2022). O Palmeiras agradece ao profissional pelos serviços prestados e lhe deseja sucesso no decorrer da carreira.”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.