Com tropeço de rivais, Vitória garante título antecipado na Série B

O Vitória é o novo campeão da Série B do Brasileirão. Nesta terça-feira (14), Guarani e Criciúma empataram em 1 a 1, resultado que dá, matematicamente, o título ao Leão da Barra. Com 69 pontos, os rubro-negros não podem mais ser alcançados pelo Tigre, que chegou a 61 com o empate fora de casa.

No último fim de semana, o Vitória já tinha confirmado o acesso, ao vencer o Novorizontino por 2 a 1. Mas o título brasileiro ainda dependia dos tropeços de adversários, incluindo o do Criciúma. De fato, o empate dos catarinenses fez com que a equipe de Salvador possa comemorar o título antecipadamente. Anteriormente, o empate entre Sport e Atlético-GO já tinha aberto o caminho para a possibilidade.

Este é o primeiro título nacional do Vitória, que foi vice da Série B em 1992, da Série A em 1993 e da Copa do Brasil em 2010. Mas, agora, consegue quebrar o jejum para levantar a taça com duas rodadas de antecedência. Além disso, o torcedor rubro-negro pode comemorar o retorno do clube à elite após cinco anos de ausência.

Para chegar ao título de campeão, o Vitória fez uma campanha de 21 vitórias, seis empates e nove derrotas, com 48 gols marcados e 28 sofridos. Nas últimas duas rodadas, a equipe ainda enfrenta o Sport, em casa, e a Chapecoense, fora.

