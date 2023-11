Rochet revela estar jogando no sacrifício pelo Internacional

Convocado para a seleção do Uruguai, o goleiro Sergio Rochet afirmou estar jogando no sacrifício. Em entrevista aos jornalistas do seu país, o arqueiro do Internacional disse que tem problemas nas costas e que não está 100% recuperado.

“Retrocedi com as dores. Um choque justamente na zona da lesão. Me impede de trabalhar com fazia. Tenho tratado e busco chegar aos jogos. Perco um pouco o físico porque não consigo fazer todos os exercícios. O importante é estar bem nas partidas e bem mentalmente. É uma lesão muito importante, mas já me acostumei”, disse Rochet.

O uruguaio tem um problema na costela desde o fim de setembro. Contra o Grêmio, em outubro, ele chegou a atuar com uma fissura no local. No início deste mês, contra o América-MG, o goleiro sofreu um choque no local, que voltou a incomodar.

Contratado pelo Inter em julho, Rochet rapidamente virou destaque no Colorado. O clube chegou às semifinais da Libertadores com o uruguaio sendo destaque, especialmente nas oitavas de final diante do River Plate (ARG).

Com a Celeste, o goleiro entrará em campo diante de Argentina e Bolívia nos dias 16 e 21 de novembro, respectivamente.

