Suárez valoriza quantidade de jogos pelo Grêmio e diz aguentar dores no joelho

De volta à seleção do Uruguai para as duas próximas rodadas das Eliminatórias, frente a Argentina e Bolívia, Suárez comentou sobre sua trajetória no futebol brasileiro. Em entrevista à TV da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), o centroavante respondeu sobre sua adaptação ao Grêmio e o retorno à Celeste.

Ele mencionou o convívio com intensas dores no joelho direito, mas ressaltou que consegue suportar o calendário desgastante de jogos no Brasil.

“Penso muito e sou muito cabeça dura no sentido de tem que se acostumar onde quer que seja, em qualquer lugar do mundo. Sempre tem a incerteza de saber se vai render fisicamente, porque todos sabem o que tenho sofrido com meu joelho. Mas a verdade é que não posso me queixar de nada, venho aguentando muito bem, jogando a maioria das partidas”, disse Luisito.

Com 26 gols e 16 assistências pelo clube gaúcho na temporada, o Pistolero voltou a constar na lista de convocação, agora sob o comando do técnico Marcelo Bielsa. O artilheiro, aliás, não era lembrado desde a Copa do Mundo no Qatar, quando os uruguaios caíram ainda na fase de grupos.

Suárez pode alcançar temporada histórica Aos 36 anos, Suárez se aproxima da temporada com mais partidas realizadas por clubes em sua carreira. Até agora, são 50 jogos pelo Imortal. Caso entre em campo nas rodadas restante pelo Brasileirão, irá superar as 53 partidas pelo Barcelona, na temporada 2015/16.