Antes de anúncio, Tiago Nunes tem primeiro dia no Botafogo

Perto de ser anunciado como novo técnico do Botafogo, Tiago Nunes já teve seu primeiro dia no clube alvinegro. Nesta terça-feira, o profissional de 43 anos trabalhou no Glorioso, com reuniões com membros da diretoria e também com John Textor, que está no Brasil. O “ge” deu a informação primeiramente.

O primeiro treino de Tiago Nunes no Botafogo será nesta quarta-feira, quando o elenco se apresenta após folga. Junto com o treinador, outras três pessoas chegam ao clube: o auxiliar técnico Evandro Fornari, o preparador físico Edy Carlos e o analista Jusan.

Tiago Nunes terá nove dias antes de sua estreia, na quinta-feira da próxima semana (23), contra o Fortaleza. A partida, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, está atrasada. O duelo acontecerá no Castelão, na capital cearense, às 19h (de Brasília).

No último fim de semana, o Botafogo perdeu a liderança do Brasileirão, posição que estava desde a terceira rodada. Com 60 pontos, no entanto, o Glorioso depende apenas de si para conquistar o título nacional, já que tem um jogo a menos que o Palmeiras, líder com 62 pontos.

