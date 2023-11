Na reta final do Brasileirão, Jogada10 aponta o favorito ao título

Faltam apenas quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro e a disputa pelo título continua totalmente aberta. O Palmeiras ainda é o líder, mas Botafogo, Bragantino, Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo não estão longe. Dessa forma, o Jogada10 reuniu seu time de editores e colunistas para darem suas opiniões: afinal, quem é o principal favorito a conquistar o Brasileirão em 2023?

Embora o Palmeiras tenha 62 pontos, dois a mais que o Botafogo, o Alvinegro ainda entra em campo diante do Fortaleza, em jogo adiado. O mesmo acontece em Bragantino x Flamengo outro confronto de times que ainda estão sonhando com a taça. Mas o Palmeiras terá quatro jogos pela frente sem confrontos diretos. Assim, estes jogos repostos, dos outros concorrentes, podem selar o destino do campeonato.

Veja abaixo como os colunistas e editores do Jogada10 analisam os favoritos a conquistar o Brasileirão.

Carlos Alberto Vieira, editor do Jogada10

“Na minha opinião, tudo vai depender da rodada que vem. O Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza, que é um time forte, e ainda vai ter Bragantino x Flamengo. Então, se o Palmeiras vencer, é o favorito ao título. Mas, se ele tropeçar, o vencedor do outro jogo passa a ser o time com maior possibilidade. Mas, no momento, vejo o Palmeiras com alguma vantagem. Especialmente porque ainda têm uma reta final muito tranquila, contra adversários mais fracos e podem mesmo ser campeões”.

Felipe David, editor do Jogada10

“Para mim, este título é do Palmeiras. Tem um técnico experiente e um time acostumado a jogos difíceis. E tem uma tabela mais tranquila. Via o Bragantino com alguma possibilidade se vencesse o Botafogo, mas para mim está completamente fora. Não os vejo com força para bater o Flamengo no Maracanã. Aliás, acho que o Rubro-Negro também entregou este título no empate com o Fluminense e é um time que vacila de vez em quando. O Grêmio é copeiro, mas deve deixar pontos pelo caminho nessa reta final. E o Botafogo, apesar do jogo a mais, só somou um ponto nos últimos 15 que disputou. O Tiago Nunes (técnico) teria que ter um aproveitamento igual ao dos cinco primeiros jogos dele no Grêmio, em 2021, com cinco vitórias. Acredito que o Verdão será capaz de manter 100% de aproveitamento até o fim do campeonato, mas não vejo o Botafogo repetindo isto de forma alguma”.

Léo Pereira, editor do Jogada10

“O Brasileirão não tem mais um favorito nesta etapa final. A edição 2023 enveredou por um caminho no qual já é possível cravar o campeão: o Palmeiras, que recebeu, há duas semanas, a taça de mãos beijadas do Botafogo. Qualquer ser bípede e com a mínima massa encefálica sabe que o Verdão vencerá os quatro jogos que lhe restam. O Alvinegro teria que responder com um aproveitamento de 100%, algo que desafia a lógica e a razão. Precisaria de cinco vitórias, mais do que obteve em todo o segundo turno, campanha que configura o maior vexame da história do clube. Enquanto os paulistas tiveram um técnico de verdade, mesmo de saco cheio, à beira do campo, os cariocas jogaram oito rodadas fora com um dublê de treinador apaniguado por jogadores que tomaram o departamento de futebol de assalto. A bola pune. Futebol é momento. O primeiro turno acabou desde agosto e não serve de parâmetro para mais nada. O elenco do Glorioso, de salto alto, achou que estava resolvido. Agora, não tem resultado e performance para recuperar a liderança. Ao menos, não vai ver mais um arquirrival festejando uma conquista ao fim do ano. Parabéns a quem tratou o campeonato com mais seriedade”.

Jefferson Rodrigues, colunista do Jogada10

“O Palmeiras ainda é, de fato, o maior favorito. Mas, se tropeçarem na próxima rodada, quem pode levar mesmo este título é o Grêmio. Embora tenha tropeçado no jogo passado, contra o Corinthians, a equipe de Renato Gaúcho tem sua força e vem em franca evolução ao longo das últimas rodadas”.

Fernando Faria, colunista do Jogada10

“Para mim, o grande favorito é o Palmeiras, por ser um time acostumado a jogar partidas decisivas, por ser vencedor e ter um grande treinador. Isto, apesar da vantagem do Botafogo, de ter um jogo a menos. Teoricamente, ele é o único que depende dos próprios esforços para conseguir o campeonato, mas passou por muita turbulência e teve uma troca de técnico feitas às pressas. Por isso, acho que perdem força. O Flamengo oscilou muito e, ao Bragantino, mesmo tendo um time bem ajustado, falta um pouco de camisa e tradição. Ao Grêmio, falta regularidade e força nos momentos decisivos”.

André Tozzini, o Tozza, colunista do Jogada10

“Pensando friamente, acho que o Palmeiras tem o caminho mais acessível. Se o Flamengo vencer o Bragantino, entra definitivamente na briga, mas tem uma sequência de jogos mais difícil. E o Botafogo vai depender do jogo contra o Fortaleza. Acredito que estará na briga também, mas com um psicológico muito abalado. Então, vejo o Palmeiras mais tranquilo e, se der a lógica, vai ser o campeão. Mas, sabem como é o Flamengo…”

Betinho Marques, colunista do Jogada10

“Enxergo o Botafogo ainda como favorito mas, antes dele, o Palmeiras. Por causa da questão emocional. Quando você olha a tabela do campeonato, nessa altura, é preciso ver os adversários de cada clube. Mas a grande diferença neste momento é o Botafogo, pois ele tem que ver a si mesmo como adversário, diferentemente dos outros clubes. O maior rival do Botafogo é seu ânimo, seu emocional, mais do que os quatro times que ele vai enfrentar. Seu único oponente é ele mesmo. Historicamente, o Flamengo se mantém na briga porque, em 2019 e 2020, quando os times de cima deram bobeira, rapou o título até quando parecia não querer. Grêmio e Atlético correm muito por fora por causa das inconsistência de seu jogo, quando parecem que vão engrenar, não conseguem”.

