Jogador do ABC sai de ambulância após levar carrinho violento

Um carrinho violento deixou lesionado o meia Fábio Lima, do ABC, no empate sem gols de sua equipe com o Juventude, nesta terça-feira (14), pela Série B do Brasileirão. O lance, que envolveu também o volante Jadson, autor da entrada dura sobre o adversário e que acabou expulso, foi no primeiro tempo da partida ocorrida no Frasqueirão. em Natal (RN).

Na jogada, uma disputa de bola no meio-campo, Fábio Lima toma a frente de Jadson. Mas o volante do Juventude dá um carrinho com a sola da chuteira na perna esquerda do jogador do ABC. As imagens mostraram que ela chegou a entortar com o golpe, causando uma lesão, embora não uma fratura.

Embora Jadson visse o cartão vermelho apenas com o apoio do VAR, o lance gerou preocupação pelo estado de Fábio. O jogador saiu de maca e chorando, precisando ser removido a um pronto socorro de Natal. Ele foi medicado e chegou a voltar ao estádio, mas sem conseguir pisar o pé no chão. Seu tornozelo estava inchado e com uma bolsa de gelo.

O ABC já está matematicamente rebaixado à Série C do ano que vem, mas o Juventude ainda tem chances de conseguir o acesso à elite. Os gaúchos estão em terceiro lugar, com 61 pontos, a duas rodadas do fim da Série B.

