Série B: Atacante recebe falta violenta e deixa estádio de ambulância. Assista

Uma falta violenta marcou o primeiro tempo do jogo entre ABC e Juventude, na noite desta terça-feira (14), pela Série B do Brasileiro. O atacante Fabio Lima, do time potiguar, foi atingido por Jadson, do Juventude, e deixou o Estádio do Frasqueirão, em Natal-RN, em uma ambulância a caminho do hospital.

Ao dar o carrinho, Jadson acertou em cheio o tornozelo esquerdo do adversário, que teve de ser substituído de imediato. O volante da equipe gaúcha foi expulso após revisão do VAR.

No restante do primeiro tempo , Fabio Lima seguiu no banco de reservas com uma compressa de gelo no tornozelo. Mas, assim que deu o intervalo do jogo, ele foi levado de ambulância ao hospital em razão da gravidade da lesão.

A falta que marcou a etapa ocorreu aos dez minutos da partida, válida pela 36ª rodada da Segunda Divisão do futebol brasileiro.

