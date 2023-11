Juventude empata com lanterna e desperdiça chance de ser vice-líder

O Juventude não fez o seu dever fora de casa contra o lanterna ABC, já rebaixado para a Série C. Na noite desta terça-feira (14), os gaúchos tiveram um jogador expulso logo aos dez minutos e, assim, encontraram dificuldades para superar o Alvinegro no Frasqueirão, em Natal.

Apesar do tropeço, o time dirigido por Thiago Carpini segue no G4 e ainda depende de seus resultados para alcançar o acesso para a Série A.

Com o empate, o Papo sobe para o terceiro lugar, com 61 pontos – mesma pontuação do Criciúma, vice-líder. Por outro lado, o ABC chegou a 22 somados.

Na próxima rodada, a penúltima da Segunda Divisão, o Juventude recebe a Ponte Preta no Alfredo Jaconi. O jogo será no sábado, às 17h. No dia seguinte, às 15h45, o ABC visita o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

