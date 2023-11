Felipe Melo usa Data-Fifa para se recuperar e focar no Mundial

A Data-Fifa caiu como uma luva para Felipe Melo. O zagueiro do Fluminense entrou em campo na final da Libertadores, mas precisou jogar no sacrifício por conta de uma lesão em uma das pernas. O zagueiro vinha realizando trabalhos especiais depois do título e deve aproveitar este período sem jogos para se recuperar fisicamente.

“Muito trabalho. Muito trabalho. Joguei com a perna aberta em dois centímetros contra o Boca Juniors e claro, depois saí, mas piora, certo? Ainda tenho que ficar uma semana, dez dias sem fazer nada. Mas já comecei e estou treinando no Fluminense e em casa também. Eu não paro. Não paro nunca. Sempre trabalhando e procurando fazer alguma coisa. O futebol é a minha vida, o esporte é a minha vida. Estou com 40 anos e ainda ganhando troféus, podendo ajudar e jogar como titular é porque pago um preço importante”, disse Felipe Melo para TNT da Argentina.

Folga no Fluminense

O Fluminense decidiu dar cinco dias de folga consecutivos na Data-Fifa. O pedido foi do próprio Felipe Melo, em nome de todos do elenco. O zagueiro queria recarregar as energias e ficar próximos dos familiares. Afinal, os jogadores tricolores participaram de muitos jogos desgastantes nas últimas semanas.

Aliás, Felipe Melo chegou ao clube no começo de 2022 e rapidamente caiu nas graças da torcida. O defensor vem sendo um dos destaques desta temporada e entrou para história depois do título da Libertadores. O jogador tem contrato nas Laranjeiras até dezembro de 2024.

LEIA MAIS: Marcelo relembra treta com Gabigol: ‘Não somos inimigos’

Olho no Mundial

Aos 40 anos, Felipe Melo já conquistou três Libertadores. No entanto, ainda falta um outro título de peso na carreira do zagueiro: Mundial de Clubes. Assim, ele pretende descansar nos próximos dias, se recuperar fisicamente e retomar os trabalhos no sábado (18).

Assim, Fluminense disputa as últimas rodadas do Brasileirão e depois se concentra apenas na disputa do Mundial. A competição começa no dia 18 de dezembro e acontece na Arábia Saudita.

Confira o calendário do Mundial de Clubes 2023

Primeira rodada

Al Ittihad FC x Auckland City FC – 12 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Segunda rodada

Al Ahly FC x Vencedor do jogo 1 – 15 de dezembro, 17h30 (horário local, 11h30 de Brasília)

León x Urawa Reds – 15 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília) Semifinais

Fluminense x vencedor do jogo 2 – 18 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Vencedor do jogo 3 x Manchester City FC – 19 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília) Disputa pelo 3º lugar

22 de dezembro, 17h30 (horário local, 11h30 de Brasília)

Final

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 – 22 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.